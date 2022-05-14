Почти 300 домов в Белгородской области пострадало в результате обстрела ВСУ
Власти Белгородской области: 280 домов получило повреждения после обстрела ВСУ
В результате обстрела украинскими националистами населенных пунктов Белгородской области пострадало 280 домов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Из них 124 домовладения уже полностью восстановлено. Губернатор области Вячеслав Гладков поручил провести все необходимые работы в максимально сжатые сроки.
Самое большое количество разрушений зафиксировано в Белгородском районе, также большое количество пострадавших объектов в Грайворонском городском округе.
«Из 95 поврежденных домовладений в селе Головчино осталось восстановить 10», — сообщил советник губернатора Белгородской области Валентин Демидов.
Также уже полностью восстановлено 16 домов в Белгороде, по улицам Совхозная, Везельская и Дальняя Садовая, подходят к концу работы у поселке Майский. При этом работы в селах Нехотеевка и Журавлевка Белгородского района приостановлены по соображениям безопасности.
В селе Солохи пострадало 54 домовладения, подрядные компании начали ремонт домов.
«Здесь есть и серьезные разрушения, где нужно полностью восстановить дом или хозяйственную постройку, а также домовладения, где достаточно поменять стекла или закрыть дырки в заборе», — сообщил Демидов.
Националисты повредили 85 автомобилей — как личный транспорт, так и сельскохозяйственную технику. Технику либо отремонтируют, либо предложат компенсацию.
Ранее власти региона продлили «желтый» уровень террористической опасности до 25 мая.