Спецоперация 03 февраля 2024, 16:42 Почти 30 боевиков ВСУ сдались в российский плен за неделю Минобороны: за неделю в плен сдались 26 украинских военных РИА «Новости»

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В течение недели в российский плен сдались 26 украинских военнослужащих на Херсонском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В плен в течение недели на Херсонском направлении сдались 26 украинских военнослужащих», — заявили в ведомстве.

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Также на этом направлении ВСУ за неделю потеряли до 290 человек живой силы, 12 орудий полевой артиллерии, 11 лодок, 26 автомобилей, четыре боевые бронированные машины и четыре танка.

Украинский пленный Валерий Селиверстов отмечал, что командиры подразделений ВСУ сбегали от личного состава прямо во время боя. По его словам, в одной из рот с лета 2023 года из штатных 130 человек остались 80.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в регионе действуют заградительные отряды ВСУ, которые стреляют в спины желающим сдаться в плен России сослуживцев.