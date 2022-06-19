Почти 28 тысяч жителей ДНР лишились электричества из-за обстрелов ВСУ

Порядка 27 800 абонентов остаются без энергоснабжения в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом информировал в Telegram штаб территориальной обороны республики со ссылкой на местное Министерство угля и энергетики.

«В результате обстрелов ВСУ в Донецкой Народной Республике обесточен 27 831 бытовой абонент», — говорится в сообщении.

Представители штаба напомнили жителям, что не стоит выходить из дома без особой необходимости, а во время обстрела нельзя покидать убежище.

Ранним утром 19 июня ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку. Накануне под массированный обстрел попал центр Донецка. В Ворошиловском районе погиб 70-летний мужчина, еще трое мужчин 60, 70 и 32 лет получили травмы различной степени тяжести.

Под ударом оказались и другие районы Донецка. При обстреле в Куйбышевском районе ранило 58-летнего местного жителя. Пострадавшие также есть в населенных пунктах Комсомольский и Ясиноватая. Семилетний мальчик, 15-летняя девочка и три женщины 50, 40 и 27 лет — в Комсомольском, 79-летний мужчина — в Ясиноватой.