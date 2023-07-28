Спецоперация 28 июля 2023, 02:10 Почти 20 солдат ВСУ сдались в плен на Запорожском направлении Командир подразделения «Шторм Z» Али: в районе Работино сдались в плен 19 бойцов ВСУ РИА «Новости»

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Девятнадцать военных ВСУ сдались в плен на Запорожском направлении. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на командира подразделения «Шторм Z» с позывным Али.

Он рассказал, что это произошло в районе населенного пункта Работино.

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Кроме этого, российские солдаты уничтожили более 10 боевых машин противника, в том числе американские боевые машины пехоты Bradley.

«Как минимум подбиты две БМП Bradley», — уточнил Али.

О том, что военные ВСУ начали массово сдаваться в плен на Запорожском направлении, также сообщал врио губернатора региона Евгений Балицкий. Сдаются не по одному человеку, а уже целыми подразделениями, сказал он.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что военкомы забирают людей прямо с улицы и сразу, без подготовки, отправляют на передовую. По словам солдата, он попал в плен после активного артобстрела. Бойцам ВС РФ понадобилось лишь три минуты, чтобы взять его и сослуживцев.