Почти 19 тысяч человек эвакуировали за сутки с Украины и из ДНР, ЛНР

Российские военные за сутки вывезли из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР почти 19 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик, Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 18 849 человек, из них — 2359 детей», — сказал генерал-полковник.

Он добавил, что за время проведения спецоперации российские военные эвакуировали 1 062 692 человека, в числе которых было 192 688 детей. Российскую границу пересекли более 137 тысяч машин. За сутки на территорию России выехали почти две тысячи автомобилей.

Как напомнил Мизинцев, в регионах страны работают более 9,5 тысяч пунктов временного размещения. За прошедшие сутки поступило 142 обращения с просьбами об эвакуации. Украинцы и иностранцы просят вывезти их в Россию, Донбасс, а также в Запорожскую, Николаевскую, Харьковскую и Херсонскую области.