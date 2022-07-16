Почти 1500 жителей ЛНР остались без электричества из-за обстрелов ВСУ

В результате обстрелов со стороны Украины 1450 абонентов в Луганской Народной Республике остаются без электроэнергии. Об этом сообщило в Теlеgrаm представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

За сутки 15 июля ВСУ обстреляли территорию республики один раз — удар пришелся по Стаханову. По городу выпустили шесть ракет американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. Стали известны последствия обстрела: двое мирных жителей ранены, полностью разрушено четыре дома, еще 29 жилых домов пострадало. Кроме того, повреждения получили соцобъекты и объекты инфраструктуры.

Украина не будет использовать полученные от Соединенных Штатов РСЗО HIMARS для ударов по территории России — это было условием для поставок высокоточного оружия. РСЗО планируют применять «для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины».