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    18 июня 2022, 20:07

    «Почему молчите?» Кадыров упрекнул лидеров ОДКБ в отсутствии позиции по Украине

    Глава Чечни Кадыров упрекнул лидеров стран ОДКБ в отсутствии позиции по Украине

    Александр Блинов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в том, что они предпочитают молчать и не высказывать позицию по событиям на Украине. Об этом Кадыров заявил в видеообращении, которое выложил у себя в Telegram-канале.

    «Почему молчите?» Кадыров упрекнул лидеров ОДКБ в отсутствии позиции по Украине

    «Одэкабэшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? <…> Мы же вместе воевали против Бандеры», — обратился он к лидерам стран-союзников.

    Чеченский лидер призвал страны объединиться.

    «Кто спас Беларусь? Россия. Кто спас Казахстан? Россия. Кто остановил войну между Арменией и Азербайджаном? Россия. А когда России нужна помощь, все молчите — боитесь санкций», — возмутился Кадыров.

    Чеченский лидер заверил, что сегодня-завтра в Донбассе российские войска покажут хорошие результаты.

    «Мы будем защищать наше государство, наш народ и всех тех, кого мучают эти шайтаны», — заявил он.

    Ранее Кадыров объявил об освобождении Метелкина в ЛНР.