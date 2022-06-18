«Почему молчите?» Кадыров упрекнул лидеров ОДКБ в отсутствии позиции по Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в том, что они предпочитают молчать и не высказывать позицию по событиям на Украине. Об этом Кадыров заявил в видеообращении, которое выложил у себя в Telegram-канале.

«Одэкабэшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? <…> Мы же вместе воевали против Бандеры», — обратился он к лидерам стран-союзников.

Чеченский лидер призвал страны объединиться.

«Кто спас Беларусь? Россия. Кто спас Казахстан? Россия. Кто остановил войну между Арменией и Азербайджаном? Россия. А когда России нужна помощь, все молчите — боитесь санкций», — возмутился Кадыров.

Чеченский лидер заверил, что сегодня-завтра в Донбассе российские войска покажут хорошие результаты.

«Мы будем защищать наше государство, наш народ и всех тех, кого мучают эти шайтаны», — заявил он.

Ранее Кадыров объявил об освобождении Метелкина в ЛНР.