Побывавший в плену боец ДНР заявил, что Верховная рада не стремится к миру | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 13:26 Побывавший в плену боец ДНР заявил, что Верховная рада не стремится к миру Освобожденный боец ДНР Егильницкий сообщил, что депутат Рады не захотел мира на Украине РИА "Новости"

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Депутат Верховной рады во время посещения лагеря военнопленных «Запад-1» сообщил, что Украине не нужен мир с Россией. Об этом РИА «Новости» рассказал освобожденный из плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий.

«Депутат захотела с нами поговорить и спросила, чего мы хотим. Мы заявили, что хотим мира. Она ответила, что им мир не нужен, а нужна победа. Вот такое странное отношение у них», — сообщил боец.

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Егильницкий уточнил, что собеседником военнопленных выступила депутат Рады от Харьковской области.

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Россия с 24 февраля начала специальную операцию на Украине, президент Владимир Путин назвал ее главной задачей защиту народа Донбасса. Накануне глава государства выступал в дискуссионном клубе «Валдай» и подчеркнул, что именно Запад привел Украину к нынешней ситуации.

При этом Путин подчеркнул, что его отношение к простым украинцам не поменялось, потому что они и русские являются единым народом.

Ранее освобожденный из плена боец ДНР сообщил, что националисты шантажировали его родственников с целью вымогательства денег.