Спецоперация 18 октября 2022, 06:35 «Побегали по полигону». Украинские военнопленные пожаловались на подготовку новобранцев в ВСУ РИА «Новости»: бойцы ВСУ из-за поверхностной подготовки попали в плен меньше чем за сутки

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Украинские военнопленные рассказали о недостаточной подготовке новобранцев. Именно этим они объяснили, почему попали в плен в первые же сутки своей службы в зоне боевых действий, сообщило РИА «Новости».

Николай Дяченко из города Сумы участвовал в боях меньше суток. Его вместе с сослуживцами оставили на участке и приказали наблюдать за обстановкой. Спустя время начался танковый и минометный обстрел, и они спрятались в укрытии. Затем пришли российские военные и предложили сдаться.

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Другой солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), Иван Ряхлицкий из Черкасской области, тоже пробыл в зоне боевых действий около полусуток. Он признался, что у бойцов просто не было выбора — сражаться было бессмысленно, бежать некуда.

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«Нас привезли в три часа ночи, и уже в 15:00 дня зашли российские войска. У нас не было варианта бежать, и некуда было бежать», — сказал парень.

Он пожаловался на плохую подготовку новобранцев. По его словам, они «побегали по полигону» и отправились на поле боя.

Предположение Ивана Ряхлицкого подтвердил другой военнопленный, его земляк Николай Швец. Курс молодого бойца длился всего 10 дней. За это время они три–четыре раза ездили на полигон, в остальном занимались не тем, что пригодится бойцу, например, строили туалеты.