29 декабря 2023, 17:03
Победу Украины над Россией исключили в США
CNN: Украину ждет поражение в конфликте с Россией
Украина обречена на поражение в конфликте по итогам почти двухлетнего противостояния с Россией. Об этом сообщил журналист Тим Листер для американского телеканала CNN.
Автор материала напомнил, что год назад украинского лидера Владимира Зеленского в США встречали как героя. Страну поддерживали в ее желании одержать победу над Россией. Но в 2023 году перспективы завершения конфликта для Украины выглядят более мрачно.
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Причина заключается в провале контрнаступления и сокращении финансовой помощи со стороны западных союзников.
«У Украины будут средства для выживания, но не для победы», — заявил Листер.
Командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский ранее предрек ВСУ более тяжелый 2024 год. По его словам, обстановка на поле боя уже «напряженно сложная», а ресурсов для противостояния «все равно мало», сколько бы их ни было.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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