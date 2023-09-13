Важное 13 сентября 2023, 13:41 Победу России на Украине назвали неизбежной Шойгу назвал победу на Украине единственным вариантом для России РИА «Новости»

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Россия не рассматривает других вариантов, кроме победы в специальной военной операции на Украине. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Так он прокомментировал вопрос журналиста о возможности победы России в специальной военной операции.

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«У нас нет других вариантов», — заявил Шойгу.

Глава оборонного ведомства добавил, что российская армия удерживает активную оборону на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции и действует с полной уверенностью. Основной задачей министр обозначил выбить технику противника.

«Войска занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях. Где-то она сложнее, где-то проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно», — отметил Шойгу.

Министр заявил, что уже прошли весенняя и летняя кампании и сейчас пришло время осенней.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объявил, что министр обороны Сергей Шойгу примет участие в переговорах президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на Дальнем Востоке.

При этом отдельной встречи руководителей оборонных ведомств не запланировали.