Спецоперация 13 апреля 2023, 14:16 Победу над украинским нацизмом назвали гарантией безопасности России Секретарь Совбеза Патрушев: победа над украинским нацизмом обеспечит безопасность России РИА «Новости»

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Победа России над нацизмом на Украине обеспечит стране безопасность и вернет стабильность Европе. Об этом на совещании по вопросам безопасности на Северном Кавказе заявил пресс-секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, его слова привел ТАСС.

«Кроме как освободить Украину от неонацизма, у нас нет другого пути. Безопасность нашей стране обеспечит только победа, она будет способствовать становлению многополярного мира и возвращению стабильности в Европе», — сказал он.

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Патрушев отметил, что Украина стала жертвой агрессивной и навязчивой деятельности со стороны США.

«После государственного переворота в 2014 году США превратили Украину в плацдарм для противостояния России, сделав все для появления террористического и неонацистского государства в центре Европы», — добавил секретарь Совбеза.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что верит в успешное завершение СВО.