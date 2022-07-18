Победа РФ на Украине положит конец господству Запада
Политолог Светов посоветовал Шольцу посмотреть на судьбу Эрдогана и Драги
Западные страны считают, что Россия должна потерпеть поражение на Украине любой ценой. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции ЕС не снимет, если мир будет достигнут на других условиях. Журналист и политолог Юрий Светов рассказал «360», что победа России будет означать закат мира, удобного для стран НАТО и США.
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Консолидированная позиция Запада
Западные лидеры один за другим провозглашают консолидированную позицию, что России на Украине должно быть нанесено поражение. Что Россия не должна ни в коем случае на Украине победить. Об этом первый сказал господин Боррель, как возглавляющий дипломатии ЕС. Затем это поддержали все другие представители стран.
В данном случае Олаф Шольц выглядит нелепо, в его стране серьезные проблемы с экономикой. Представители правительственных структур и бизнеса предупреждают правительство Германии, что дальнейшее следование санкциям может привести к коллапсу промышленности. Немцы жалуются на рост цен на все. Олаф Шольц делает вид, что всего этого не слышит и продолжает твердить, что «мы должны потерпеть» ради этой победы.
Вопрос мира касается России и Украины, и им решать, на каких условиях будет этот мир. Шольц говорит, что нет, мир будет только на тех условиях, которые они считают допустимыми и приемлемыми.
Юрий Светов
политолог
Будет ли Шольц через год — это большой вопрос. Но ему следовало бы посмотреть на судьбу Джонсона, судьбу Драги в Италии, который вместо того, чтобы заниматься проблемами экономики, начал разрабатывать план перемирия между Россией и Украиной. Его судьба в парламенте сейчас решается. У Шольца может произойти то же самое.
Им надо победить Россию любой ценой, потому что победа России на Украине будет означать закат мира по их правилам. Как же так — мы создали мир, такой удобный для НАТО и США, на правилах, которые мы сами сочинили, и вдруг теперь им отказываются подчиняться.
Юрий Светов
политолог