Западные страны считают, что Россия должна потерпеть поражение на Украине любой ценой. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции ЕС не снимет, если мир будет достигнут на других условиях. Журналист и политолог Юрий Светов рассказал «360», что победа России будет означать закат мира, удобного для стран НАТО и США.

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Консолидированная позиция Запада

Западные лидеры один за другим провозглашают консолидированную позицию, что России на Украине должно быть нанесено поражение. Что Россия не должна ни в коем случае на Украине победить. Об этом первый сказал господин Боррель, как возглавляющий дипломатии ЕС. Затем это поддержали все другие представители стран.

В данном случае Олаф Шольц выглядит нелепо, в его стране серьезные проблемы с экономикой. Представители правительственных структур и бизнеса предупреждают правительство Германии, что дальнейшее следование санкциям может привести к коллапсу промышленности. Немцы жалуются на рост цен на все. Олаф Шольц делает вид, что всего этого не слышит и продолжает твердить, что «мы должны потерпеть» ради этой победы.

Вопрос мира касается России и Украины, и им решать, на каких условиях будет этот мир. Шольц говорит, что нет, мир будет только на тех условиях, которые они считают допустимыми и приемлемыми. Юрий Светов политолог

Будет ли Шольц через год — это большой вопрос. Но ему следовало бы посмотреть на судьбу Джонсона, судьбу Драги в Италии, который вместо того, чтобы заниматься проблемами экономики, начал разрабатывать план перемирия между Россией и Украиной. Его судьба в парламенте сейчас решается. У Шольца может произойти то же самое.