Спецоперация 13 июля 2023, 23:39 «По зову сердца». Кадыров заявил о новой отправке чеченских добровольцев в зону СВО Глава Чечни Кадыров: новый борт с чеченскими добровольцами вылетел в зону СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Новая группа бойцов из Чечни направилась в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Каждый, кто по зову сердца отправился на борьбу с украинско-натовскими бандитами, заслуживает особого уважения! Это истинные патриоты и защитники Отечества. В составе добровольцев не только жители ЧР, но и прибывшие из других российских регионов», — сказал Кадыров.

Реклама

По его словам, все бойцы предварительно прошли краткий курс практической подготовки на территории Российского университета Спецназа в Гудермесе. Глава Чечни отметил, что вступив в ряды подразделения «Ахмат», военные получат все гарантии от государства, положенные бойцам Минобороны. С добровольцами заключат краткосрочный контракт на четыре месяца.

Ранее Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» перебросили на тяжелое Бахмутское направление. Глава республики объяснил, что подобная рокировка продемонстрировала доверия Генштаба и повышенную боеспособность подразделения.