Немецкие власти должны существенно сократить или прекратить прокачку российского газа по газопроводу «Северный поток — 1» в Европу, перенаправив мощности на украинскую газотранспортную систему. Об этом польскому изданию Biznes Alert заявил глава ГТС Украины Сергей Макогон.

По его словам, Германия способна в одностороннем порядке ограничить российские поставки по газопроводу, не согласовывая этот процесс с Венгрией или другими странами.

«Нужно заставить Россию использовать наши свободные транзитные мощности. Как минимум до введения полного эмбарго», — заявил Макогон.

Глава украинской ГТС уверен, что немецкий промышленный сектор не понесет потерь от этого решения, поскольку ему безразлично, из какого источника поступит газ.

Ранее министр экономики Роберт Хабек выразил надежду, что страны Евросоюза проявят сплоченность в вопросе введения эмбарго на поставки российского газа.