Минобороны показало работу огнеметных систем по объектам ВСУ

Позиции и укрепленные пункты украинских националистов стали мишенью для тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Работу расчетов отечественных боевых систем показало Министерство обороны РФ.

На кадрах видно, как установка выехала из леса, навелась на позиции ВСУ и произвела мощный залп.

ТОС-1А «Солнцепек» предназначен для огневой поддержки танков и пехоты, вывода из строя транспортных средств и легкобронированной техники, а также поражений открытых и закрытых позиций в рамках оборонительного боя и наступательного боя.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал видео с работой российских систем ПВО. Основную нагрузку несут комплексы С-300, которые выполняют боевые задачи по демилитаризации Украины вкупе с ЗРК «Панцирь» и «Тор».