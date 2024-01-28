Спецоперация 28 января 2024, 18:10 «По-настоящему боятся». Украинские ПВО не смогли перехватить ни одну российскую ракету Х-22 Military TV: системы ПВО ВСУ не смогли перехватить российские ракеты Х-22 РИА «Новости»

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Поставленные Украине западные системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одну российскую ракету Х-22. Об этом сообщили авторы YouTube-канала Military TV.

«Украинские силы ПВО по-настоящему боятся X-22», — подчеркнули авторы статьи.

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Несмотря на то что Вооруженные силы Украины получили помощь в виде зенитных установок Patriot, SAMP-T, IRIS-T, Crotale и NASAMS, власти сообщают, что эти системы не могут противостоять угрозам со стороны Х-22.

Версия этой ракеты, модернизированная в 2016 году, достигает скорости в 4,6 Маха и бьет с неожиданной траектории. Это оборачивается «сюрпризом» для врага. Встреча с Х-22 стала настоящим испытанием для противовоздушной обороны ВСУ, заявили западные аналитики.

На бессилие украинских систем ПВО против Х-22 указывал немецкий генерал Эрхард Бюлер. По его мнению, уничтожить 11-метровую ракету с массой боевой части в тонну не так просто. Такой снаряд может потопить большой боевой корабль.