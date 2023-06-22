22 июня 2023, 05:37
«По нам летело каждую минуту». Украинский военнопленный рассказал об угрозах в ВСУ за отказ выходить на позиции
ТАСС: военнопленный Кондратовец рассказал об угрозах в ВСУ за отказ выходить на позиции
Пленный военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Кондратовец рассказал, что мобилизованных украинских солдат отправляли на боевые позиции под Горловкой под угрозой расстрела. Об этом он заявил в разговоре с ТАСС.
Мужчина вместе с другими новобранцами оказался на поле боя уже через неделю после мобилизации.
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«Утром нас поднял командир роты <…>, и сказал, чтоб мы выдвигались на позиции. Мы сказали, что знаем, что там уже была четвертая и шестая роты, и они погибли. На что он ответил, что, если мы никуда не пойдем, он нас просто расстреляет», — вспомнил военнопленный.
На позициях, куда привезли новичков, оставались тяжело раненные бойцы ВСУ, добавил Кондратовец. Прибывшие солдаты помогли погрузить их в автомобиль, после чего заступили на службу. В плену они оказались через несколько часов после этого.
«Связи ни с кем не было, поддержки тоже. Никакой артиллерии с нашей стороны, по нам же летело каждую минуту», — сказал украинский военнопленный.
Российские десантные войска продолжают наступать на Лиманском направлении. По информации военкоров, ВС России уже ликвидировали часть группировки ВСУ, а оставшихся украинских солдат взяли в плен.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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