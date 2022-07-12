По крайней мере 40 человек пострадали при обстреле Новой Каховке под Херсоном

Не менее 40 человек получили травмы в результате обстрела Новой Каховки в Херсонской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

Также повреждены сотни домов и десятки объектов инфраструктуры, сотни людей оказались заблокированы в домах и под завалами, речь может идти о десятках погибших, сказал Леонтьев. Об этом написал ТАСС.

Ранее он говорил о шести погибших. Пострадавших принимают в городской больнице и местном военном госпитале.

ВСУ атаковали склад с селитрой в Новой Каховке. Украинские силы нанесли удар c помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Власти Каховского района приступят к оценке ущерба 12 июля. Уже известно, что кроме домов разрушены два городских рынка и разного рода здания.