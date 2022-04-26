«По документам ООН, Библии, Корану все равны». Путин назвал спецоперацию на Украине соответствующей уставу ООН

Президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал странной сентенции некоторых коллег о том, что кто-то в мире является исключительным. Глава России отметил, что по документам ООН, Библии, Корану все равны. Во время беседы Путин также коснулся темы Украины.

«Россия рассчитывает, что удастся достичь договоренностей с Украиной на дипломатическом треке», — отметил президент, добавив, что Россия знает, «кто и что делал в Буче».

Глава государства заявил, что на прошедших в Стамбуле переговорах изначально удалось добиться серьезного прорыва по Украине. Но позже позиция Киева изменилась — власти отошли от прежних намерений, вынесли за скобки вопросы гарантий безопасности, Крыма и Севастополя.

Путин отметил, что Россия начала специальную операцию на Украине в соответствии с уставом ООН.