Опубликовано видео с последствиями удара по больнице в Донецке

Больница № 17 в Донецке оказалась сильно повреждена после попадания в нее РСЗО «Град». Видео с места появилось в Сети.

На кадрах видно, что в крыше появилась дыра, также испорчены часть стены, помещения больницы.

Утром 5 августа украинские силы обстреляли больницу № 17 в Куйбышевском районе и территорию Петровского района Донецка. Прилет был в родильное отделение. Изначально сообщилось о двух пострадавших, в числе которых оказался ребенок. На улице Лозовой в Кировском районе города также мужчина получил ранение.

Кроме того, ВСУ атаковали Киевский район Донецка. В результате случившегося загорелся железнодорожный вокзал.

Украинские военные использовали ракеты РСЗО БМ-27 «Ураган» с запрещенными противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток», артиллерийские снаряды среднего и крупного калибров.