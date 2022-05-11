Площадь в Донецке назовут в честь Героя России Гаджимагомедова
Площадь в Донецке назовут в честь Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова
Одна из площадей в Донецке получит имя Героя России, погибшего во время специальной операции на Украине старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова. Об этом сообщила газета «Известия».
Городские власти уже ведут необходимые приготовления к церемонии переименования площади.
Гаджимагомедов во время специальной операции руководил вверенным ему подразделением и погиб, подорвав гранатой себя и окруживших его нацистов.
Отец офицера Энгельс Гаджимагомедов рассказывал, что его сын с самого детства был лидером и видел в себе будущего военнослужащего.
Учителя школы № 42 в Махачкале, где учился погибший военный, сообщали, что Гаджимагомедов отстаивал справедливость, защищал слабых и был первым во всем.
Президент РФ Владимир Путин присвоил Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России посмертно.