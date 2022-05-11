Площадь в Донецке назовут в честь Героя России Гаджимагомедова

Одна из площадей в Донецке получит имя Героя России, погибшего во время специальной операции на Украине старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова. Об этом сообщила газета «Известия».

Городские власти уже ведут необходимые приготовления к церемонии переименования площади.

Гаджимагомедов во время специальной операции руководил вверенным ему подразделением и погиб, подорвав гранатой себя и окруживших его нацистов.

Отец офицера Энгельс Гаджимагомедов рассказывал, что его сын с самого детства был лидером и видел в себе будущего военнослужащего.

Учителя школы № 42 в Махачкале, где учился погибший военный, сообщали, что Гаджимагомедов отстаивал справедливость, защищал слабых и был первым во всем.

Президент РФ Владимир Путин присвоил Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России посмертно.