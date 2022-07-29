Площадь Бориса Джонсона может появиться в Запорожье

На сайте городского совета Запорожской области появилась петиция о переименовании площади Маяковского в площадь Бориса Джонсона. Автор обращения, Денис Пономаренко, предложил таким образом поблагодарить бывшего британского премьера за поддержку Украины.

«Борис Джонсон — теперь уже бывший премьер-министр Великобритании, но его вклад и вклад Великобритании за время его управления в Украину и украинское сопротивление противнику неоценим. Предлагаю переименовать площадь Маяковского в честь Бориса Джонсона в качестве благодарности за поддержку и помощь», — написано в петиции.

Пока она набрала 773 подписи. Голосование продлится до начала сентября.

Джонсон объявил об отставке 7 июля. По его утверждению, «эстафетная палочка будет передана незаметно в чьи-то руки, этот человек продолжит вести ту же программу». За пост премьера Британии борются глава МИД Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.