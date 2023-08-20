Спецоперация 20 августа 2023, 11:15 Плохие новости о контрнаступлении Украины сообщили в США WP: Украина исчерпала варианты действий для контрнаступления РИА «Новости»

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Украинские военные полностью исчерпали варианты действий в рамках контрнаступления в зоне спецоперации. На это указали в материале американской газеты The Washington Post.

«Украина постепенно потеряла варианты действий в ходе контрнаступления, которое изначально киевские чиновники рассматривали как важнейшую операцию ВСУ», — написали авторы статьи.

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Журналисты отметили, что неспособность украинских военных показать успех в боях грозит стране серьезным ослаблением международной поддержки.

«Первые лица на Украине все чаще призывают к терпению. Они признали, что контрнаступление идет более медленно, но твердят о том, что ВСУ постепенно продвигаются вперед», — добавили они.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что после провала контрнаступления ВСУ для Украины остались два варианта: падение страны или безоговорочная капитуляция, писал RT.