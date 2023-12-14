Спецоперация 14 декабря 2023, 09:27 Плохие боеприпасы привели ВСУ к большим потерям на Краснолиманском направлении Марочко: военные ВСУ погибли при попытке использовать некачественный боеприпас Spc. Trevares Johnson/Keystone Press Agency/globallookpress

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ВСУ несут потери на Краснолиманском направлении из-за некачественных боеприпасов, использование которых в принципе запрещено. Об этом написал в Telegram-канале отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его данным, аэроразведка в районе Червоной Дибравы помогла выявить минометный расчет, который бил по позициям ВС России, и уже через минуту в канале ствола миномета калибра 120 миллиметров взорвалась мина. Российские бойцы не успели даже передать разведчикам координаты цели. Трое боевиков ВСУ получили несовместимые с жизнью ранения.

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При изучении видео с места событий выяснилось, что на украинских боеприпасах были следы ржавчины, что указывает на истекший срок хранения или нарушение установленных норм хранения.

«Использование таких боеприпасов категорически запрещено», — отметил Марочко.

Ранее он информировал, что украинские врачебно-консультационные комиссии стали отказывать в демобилизации даже тяжелораненым солдатам.