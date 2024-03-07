Спецоперация 07 марта 2024, 11:02 «Плохая новость для Украины». Запад ужаснули российские дроны-камикадзе «Герань» The War Zone: Запад обеспокоили масштабы производства беспилотников в России

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Масштабы производства российских дронов-камикадзе «Герань» впечатлили и заставили Запад понервничать. Об этом сообщило американское издание The War Zone, проанализировав ролик, где показана сборка беспилотников.

«Является плохой новостью для Украины, которая с октября 2022 года подвергается постоянным атакам со стороны этого оружия», — написали авторы материала.

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Дроны оснащены вертикальными стабилизаторами, отметили журналисты. Корпуса беспилотников двух разных цветов: одни светло-серые, другие темные. Вторые оптимизированы для ночных операций, чтобы снизить их видимость. Кроме того, часть БПЛА покрыты специальным материалом, подавляющим действия радаров, что делает «Герани» еще незаметнее. Как отметили журналисты, число дронов «впечатляет и вызывает тревогу за Украину».

Россия активно использует беспилотники в зоне спецоперации. Ранее кошмаром для Украины стали российские модернизированные ударные беспилотники «Куб». Это оружие, уверены зарубежные СМИ, изменит ход СВО, с его помощью российские бойцы прорвут оборону украинских военных.