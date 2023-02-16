Спецоперация 16 февраля 2023, 13:50 Пленным бойцам ВСУ помогут связаться с родными — омбудсмен Омбудсмен ЛНР Сердюкова пообещала помочь пленным бойцам ВСУ установить связь с родными РИА «Новости»

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Украинские пленные, находящиеся на территории ЛНР, смогут установить связь с родными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова, написал ТАСС.

«Многие из них обратились к нам с заявлением об установлении местонахождения и связи с родными. Мы сделаем это в ближайшее время», — написала Сердюкова в Telegram-канале.

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Также она добавила, что украинские военные, находящиеся в ЛНР, обеспечены всем необходимым, их права полностью соблюдаются в соответствии с Женевской конвенцией. Сердюкова отметила, что военнопленные не ожидали к себе человеческого отношения.

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Омбудсмен ЛНР также добавила, что в плену бойцов ВСУ обеспечивают одеждой и обувью. В отличие от них, российские военнослужащие, которые попали в плен, лишены этого, подчеркнула она.

Ранее вопрос о содержании российских солдат в плену уже поднимался. По словам Сердюковой, ООН и Международный комитет Красного Креста в отчетах умалчивают о пытках в украинском плену.