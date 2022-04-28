Пленный украинский офицер сообщил, что сдавшиеся на Украине британцы воевали в Сирии

Двое граждан Великобритании, принимавших участие в боевых действиях в Мариуполе на стороне украинских войск и сдавшихся в плен, ранее воевали в Сирии, но не в составе британской армии. Об этом заявил добровольно сложивший оружие командир десантно-штурмового взвода первого отдельного батальона морской пехоты украинских войск Сергей Старчук.

«На момент прибытия в батальон в роте они (британцы — прим. ред.) уже служили. В конце 2019 года командир роты принял решение перевести их ко мне во взвод, так как я владею на элементарном уровне английским языком. <…> Они подписали контракт как обычные матросы», — рассказал РИА «Новости» Старчук.

Он отметил, что у британца Эйдена Аслина имелся боевой опыт. Он говорил, что был в Сирии, и утверждал, что ему нельзя возвращаться на родину, так как он воевал не в составе вооруженных сил Соединенного Королевства.

«Шон Пиннер тоже вроде был в Сирии, и у него та же самая ситуация. Наверное, если бы они закончили контракт и получили гражданство Украины, возможно, они могли бы вернуться как украинцы», — добавил сдавшийся в плен украинский военный.

Пиннер и Аслин в середине апреля сдались в плен на Украине. В эфире телеканала «Россия 1» Пиннер заявил, что Аслин и он обратились к британскому премьер-министру Борису Джонсону с просьбой обменять их на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Джонсон ответил, что решение об обмене должны принять украинские власти.