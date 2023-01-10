Спецоперация 10 января 2023, 12:02 Пленный украинский боевик сообщил о колоссальных потерях в рядах ВСУ Попавший в российский плен украинский военнопленный заявил о больших потерях в рядах ВСУ

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Украинский военнопленный рассказал о колоссальных потерях в рядах ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

По словам задержанного, украинские власти отправляют бойцов ВСУ «на убой», что приводит к их смертям и ранениям. Причем эвакуация раненых плохо налажена, признался он.

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«Потери колоссальные», — подтвердил мужчина.

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При этом украинский пленный отметил, что руководство страны не оказывает никакой материальной и моральной поддержки родственникам убитых.

«Не нужно говорить, что Россия виновата и тому подобное, нужно, на самом деле, разобраться, что у нас в стране делается. Вы сами вдумайтесь — почему такие деньги вот платят. А потому, что наше руководство заинтересовано в этом», — рассказал он.

Накануне вернувшиеся из украинского плена российские военные рассказали, какие пытки против них применяли боевики ВСУ. Один солдат признался, что его били резиновой дубинкой, из-за чего перестал слышать правым ухом и плохо видит правым глазом.