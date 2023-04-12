Спецоперация 12 апреля 2023, 14:24 Пленный украинский боевик раскрыл проблемы ВСУ на передовой Пленный боец ВСУ заявил о проблемах украинских военных на передовой РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие на передовой в зоне конфликта испытывают большие проблемы с инвентарем и вооружением. Об этом сообщил пленный боец ВСУ, его слова привела пресс-служба Минобороны России.

«Нас оставили в поле и сказали, чтобы копали здесь. Но инвентаря для оборудования позиций не было, а разведка ушла. Потом нас встретила российская армия», — рассказал он.

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По его словам, многие командиры офицерского состава ВСУ не имеют достаточной компетенции.

«Они сами не понимают иногда, какими средствами по ним ведут огонь, поэтому не могут выстроить оборону. Просто сидят и ждут, пока прилетит или нет», — добавил пленный солдат.

Также боевик отметил, что в воинских подразделениях ВСУ существует большая проблема с боеприпасами.

Ранее украинский военнопленный сообщил, что командование ВСУ практикует отправку бойцов в горячие точки в случае отказа идти на штурм российских позиций, писал RT.