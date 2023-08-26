Спецоперация 26 августа 2023, 17:02 Пленный украинец раскрыл подробности подготовки иностранных наемников РИА «Новости»: пленный украинец заявил о большом числе грузин и белорусов в ВСУ Freepik

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Подготовка иностранных наемников сильно отличалась от уровня других боевиков ВСУ. На стороне Украины воевало много грузин и белорусов, заявил попавший в плен капитан ВСУ Евгений Низовцев, сообщило РИА «Новости».

Рядом с его подразделениями во Львовской области тренировались иностранные наемники. По словам украинца, там часто звучала английская и белорусская речь.

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«Судя по шевронам, по флажкам — были белорусы, американцы, грузины. Были флаги Норвегии. Где-то попадались флаги Канады», — отметил пленный.

Он добавил, что иностранных боевиков отличала сильная мотивация и хорошая физическая подготовка. Большинство из них были молодыми людьми до 45 лет.

«Судя по некоторым — да, у них есть боевой опыт. Это видно по движениям. <…> Качество подготовки у них было на порядок выше, чем у наших военнослужащих» — указал Низовцев.

Ранее ВС России за сутки сбили 37 украинских БПЛА и перехватили 12 снарядов, выпущенных из РСЗО HIMARS. ВСУ потеряли до 50 человек и значимое количество военной техники.