Пленный старшина ВСУ рассказал о серьезных укреплениях в Марьинке | 360°

Спецоперация 20 октября 2022, 08:56 Пленный старшина ВСУ рассказал о серьезных укреплениях в Марьинке Пленный старшина ВСУ Катранич: окопы и блиндажи в Марьинке залиты бетоном РИА «Новости»

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Мощные укрепления, созданные в Марьинке, позволят долго оборонять ее. Об этом РИА «Новости» сообщил старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона украинской армии Виталий Катранич.

По его словам, укрепления включают бетонные блиндажи.

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«Окопы и блиндажи бетоном заливали», — рассказал старший сержант Катранич.

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В Марьинке, находящейся под контролем Украины, — две насыщенные артиллерией линии обороны по всей линии соприкосновения, уточнил пленный.

Марьинка находится в Покровском районе Донецкой Народной Республики, чуть больше чем в 30 километрах от Донецка. Накануне украинский Генштаб сообщил, что ВС России продолжают наступление, в частности, в районе Марьинки. Продвижение на этом направлении довольно медленное, констатировал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

В начале октября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отмечал «положительные шаги» в освобождении по марьинскому направлению. Об этом написали «Известия».