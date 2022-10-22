Пленный старшина подтвердил, что ВСУ целились в жилые дома в Донецке | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 09:02 Пленный старшина подтвердил, что ВСУ целились в жилые дома в Донецке Пленный украинский старшина Катранич: ВСУ специально целились в жилые дома в Донецке РИА "Новости"

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Украинская артиллерия специально целилась в жилые дома в Донецке, а не попадала по ним случайно, сообщил РИА «Новости» пленный старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведбатальона ВСУ Виталий Катранич. Он пояснил, что Вооруженные силы Украины использовали достаточно точное оружие — кроме того, проходила корректировка беспилотников.

«Бывало и раз в день, бывало и два раза в день. Наблюдали, давали координаты, корректировали», — ответил украинский пленный на вопрос, как часто ВСУ стреляли по Донецку.

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На итоговый вопрос, действительно ли боевики целились в жилые дома, Катранич ответил утвердительно.

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