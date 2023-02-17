Спецоперация 17 февраля 2023, 08:24 Пленный сообщил о привозящих украинским военным наркотики волонтерах Военнопленный Василенко: вместе с гумпомощью волонтеры привозили бойцам ВСУ наркотики Pxhere

Читать 360tv в

Помимо гуманитарной помощи волонтеры привозят для украинских военных и наркотики. Об этом на допросе сообщил плененный боевик ВСУ Иван Василенко, написало РИА «Новости».

По его словам, есть отдельные случаи, когда националисты выращивают коноплю прямо на боевых позициях.

Реклама

«Лично в моем взводе были пять человек, которые принимали наркотики на регулярной основе. Мы все общались, так как вместе нужно было заступать на позицию, вместе амфетамин нюхали и водку пили», — рассказал Василенко.

Реклама

Боевики ВСУ отметил, что командование армии осведомлено о широком распространении наркотических веществ среди военных, но закрывает на это глаза, потому что солдат используют в качестве «пушечного мяса».

Также пленный отметил, что занимался продажей наркотиков еще до мобилизации в ряды ВСУ.

«Все контакты с поставщиками у меня были давно еще. В основном на фронт привозят наркотики через волонтеров, потому что их не досматривают», — заключил он.

Ранее другой военнопленный рассказывал, что медики выдавали бойцам ВСУ наркотики прямо на позициях, чтобы «повысить боеспособность».