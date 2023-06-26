Спецоперация 26 июня 2023, 09:07 Пленный сообщил, что ВСУ приходится пополнять отряды под Горловкой после каждого выхода на позиции ТАСС: ВСУ пополняют отряды под Горловкой после каждого выхода на позиции

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Украинские силы из-за потерь вынуждены пополнять отряды под Горловкой после каждого выхода на позиции. Как минимум одно из подразделений приходится переукомплектовывать, рассказал ТАСС пленный военнослужащий ВСУ.

Солдат одной из рот отдельной механизированной бригады вспомнил, как командование велело его подразделению рыть окопы под артиллерийскими обстрелами.

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«Гибли товарищи, после каждого выхода на позиции нас отправляли на доукомплектовку, обновление. Так продолжалось до тех пор, пока я не оказался в плену», — отметил мужчина, который в общей сложности провел на боевом посту 24 дня. Он отметил, что смог выжить «каким-то чудом».

Укомплектовка проходила за счет мобилизованных. После каждого обновления приходилось выходить на позиции вновь.

Собеседника ТАСС мобилизовали в феврале 2023 года, повестку вручили на улице во время его прогулки с собакой. В военкомат его пригласили якобы для процедуры учета, а в итоге отправили на передовую.