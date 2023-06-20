Спецоперация 20 июня 2023, 00:15 «Из 500 человек осталось 150». Пленный солдат ВСУ рассказал о потерях в «ореховской мясорубке» «РВ»: пленный солдат ВСУ рассказал об оставшихся 150 бойцах из 500 после боев под Ореховым РИА «Новости»

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Пленный солдат ВСУ из 65-й бригады Андрияш Ярослав рассказал, что в его батальоне из 500 человек в живых остались только 150. Кадры с украинским военным опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Андрияш сообщил, что сдался в плен русским разведчиками 42-й дивизии 58-й армии на Ореховском направлении у населенных пунктов Работино — Вербовое. По его словам, в батальоне «много убитых».

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«ВСУшник рассказывает что в батальоне из 500 человек в живых осталось 150, а хваленые американские БТР М113 по большей части разбиты или неисправны», — сказано в публикации.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ усилили активность на Ореховском направлении в Запорожской области. Они применяют в бою большое количество бронетехники, также активную поддержку оказывает артиллерия и брошенные в атаку боевики.