Спецоперация 20 октября 2022, 08:55 Пленный солдат ВСУ рассказал, что украинский спецназ навлекал огонь на сослуживцев Пленный украинец рассказал, что спецназ ВСУ нарушал Минские соглашения

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Спецназ Украины нарушал Минские соглашения и провоцировал открытие огня по сослуживцам. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал заместитель начальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

По его словам, подобные маневры проворачивались вовремя так называемой «антитеррористической операции» (АТО) со стороны Украины. Он отметил, что в этом были задействованы силы спецоперации страны.

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«Они открывают огонь по вашей (российской) территории, а потом ответки нам приходят», — рассказал собеседник РИА «Новости».

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Он отметил, что подобные действия удивляли и раздражали остальных солдат ВСУ. Также пленный заявил, что силы спецоперации не подчинялись его подразделению.

По словам собеседника, спецназовцы попросту приходили на места дислокации ВСУ и нарушали действующие договоренности. Он отметил, что речь идет о прерывании режима тишины на линии соприкосновения и вызове ответных ударов по своим сослуживцам. При этом спецназовцев не смущали даже введенные выплаты за отсутствие нарушений.