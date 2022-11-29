Спецоперация 29 ноября 2022, 08:52 Пленный солдат ВСУ подтвердил, что в украинской армии активно употребляют наркотики РИА «Новости»: в телефоне пленного солдата ВСУ нашли видео с употреблением наркотиков

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У украинского военнопленного обнаружили на телефоне фотографии и видео, на которых солдаты ВСУ активно употребляют наркотики. Об этом сообщило издание РИА «Новости».

На устройстве также нашлись кадры с американскими инструкторами, с флагами США.

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Масюк, уроженец Закарпатья, попавший в плен под Артемовском, подтвердил, что наркомания была широко распространена в его подразделении.

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«Да, у нас там наркотики употребляли… Траву курили, спайс нюхали», — рассказал пленник.

Сообщается, что на найденных кадрах видно, как украинский военный вдыхает дым при помощи самодельного приспособления для употребления наркотиков. На других кадрах военный снюхивает что-то со стола.

Ранее американский экс-сенатор Ричард Блэк рассказал, что западные СМИ впервые обратили внимание на зверства украинских боевиков. Он подтвердил, что видео казни российских военнопленных не постановочное. Он отметил, что это уже не первое видео, о котором говорят западные СМИ, и уже ничего не умалчивая.