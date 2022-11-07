Пленный рассказал о планах Украины устроить диверсии в трех российских регионах | 360°

07 ноября 2022, 22:19
Пленный рассказал о планах Украины устроить диверсии в трех российских регионах
Пленный украинский солдат Ткачук: Киев хотел забросить диверсантов в российские регионы
Киев хотел забросить диверсантов в несколько российских регионов, чтобы нанести удары по инфраструктуре. Об этом рассказал взятый в плен в районе Артемовска военнослужащий ВСУ Павел Ткачук, передало РИА «Новости».
Со слов Ткачука, украинские боевики готовили теракты на территориях Курской, Брянской и Белгородской областей.
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«Целью было захождение в близлежащие населенные пункты около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками», — отметил украинский военнопленный.
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Мужчина также сообщил, что украинские бойцы несут в Донбассе большие потери и находятся в сильно подавленном состоянии.
Ранее российский военнослужащий, которого освободили из украинского плена, рассказал, как изощренно пытали солдат ВС РФ. По его словам, допросы, пытки и избиения происходили постоянно.
Другой пленный военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады Александр Барлян рассказал, что ВСУ понесли большие потери при продвижении на Харьковском направлении. При этом командование количество жертв не интересует.
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