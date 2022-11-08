Пленный рассказал о бегстве украинских военных с позиций у Артемовска | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 01:30 Пленный рассказал о бегстве украинских военных с позиций у Артемовска Пленный украинский солдат Ткачук: ВСУ бегут со своих позиций у Артемовска Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские войска несут большие потери и оставляют позиции у Артемовска, рассказал взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук, сообщило РИА «Новости».

Мужчина сообщил, что в течение суток в результате постоянных «прилетов и прострелок» многие украинские военные погибли и получили ранения. Бойцы ВСУ пытались удержать позиции около поселка Опытное. После обстрела российские солдаты вошли в населенный пункт и заметили группу Ткачука. После этого украинским бойцам приказали сдаться, писало RT.

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«Моральный дух был довольно низкий. Мало кто хотел оставаться на позициях, даже „старые“ военнослужащие были уставшие от всего, и вновь прибывшие, которые видели эти артобстрелы, тоже не хотели жертвовать собой», — отметил Ткачук.

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Ранее стало известно о планах Киева забросить диверсантов в несколько российских регионов, чтобы нанести удары по инфраструктуре. Как рассказал Ткачук, теракты планировалось провести на территориях Курской, Брянской и Белгородской областей.