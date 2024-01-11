Спецоперация 11 января 2024, 12:55 Пленный польский наемник назвал ошибкой приезд на Украину Бывший наемник ВСУ из Польши пожалел о приезде на Украину Unsplash

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Бывший польский наемник Давид, взятый в плен российскими бойцами, признался, что пожалел о своей поездке на Украину. Видео допроса разместил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Наемник рассказал, что ВСУ бросили его раненым на поле боя после обстрела ВС России. В итоге его эвакуировали российские солдаты. Они же оказали ему медицинскую помощь. Давид признался, что по-прежнему плохо себя чувствует, поэтому ему трудно сказать, что он будет делать дальше.

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«Однако могу точно сказать: не хочу связываться с ВСУ. Потому что была сложная ситуация и они просто убежали», — пожаловался поляк.

Он отметил, что участвовал в боевых действиях ради денег, но ситуация на поле боя оказалась куда хуже, чем он ожидал. Давид призвал соотечественников не повторять его ошибок и не рисковать жизнью.

«Как говорил известный американский гангстер Аль Капоне, „пуля меняет многое в голове, даже если попадает в зад“. По отношению ко всем наемникам эти слова вполне уместны», — подытожил Сальдо.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что украинцы перестали доверять своему президенту Владимиру Зеленскому.