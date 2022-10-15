Пленный офицер ВСУ сообщил о случаях мародерства украинских военных в Мариуполе | 360°

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Пленный офицер ВСУ сообщил о случаях мародерства украинских военных в Мариуполе

Пленный майор ВСУ рассказал о фактах мародерства украинских морпехов в Мариуполе

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Украинские военнослужащие в Мариуполе часто занимались мародерством, прикрываясь экипировкой с российской символикой, с целью вызвать панику среди местных жителей и дестабилизировать обстановку. Об этом РИА «Новости» сообщил пленный офицер морской пехоты ВСУ, майор Николай Мищенко.

По его словам, когда батальон базировался рядом с Мариуполем, вылазки в город осуществлялись исключительно с применением внешних признаков имитации российских войск.

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«Шли с целью наведения паники  среди мирных людей, дестабилизации обстановки и добычи разведывательной информации, — сообщил офицер.

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Мищенко добавил,  что в ходе вылазок боевики получали сигареты и еду, которой не было на территории завода Ильича, где базировался батальон.

Также бойцы ВСУ часто не пытались разобраться о наличии людей в жилых помещениях, просто закидывая в них гранату, а уже потом шли на проверку.

Накануне власти ДНР сообщили, что в Мариуполь забросили диверсантов из группировки «Азов»*.

* «Азов» — террористическая организация, запрещена в РФ.

ДНР

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