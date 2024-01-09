Спецоперация 09 января 2024, 19:09 Пленный офицер ВСУ призвал сослуживцев сложить оружие Минобороны России: пленный офицер ВСУ призвал сослуживцев сдаваться

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Попавший в плен офицер Вооруженных сил Украины посоветовал сослуживцам сдаться российским бойцам. Видео с заявлением украинского военнослужащего опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

Мужчина сообщил, что в ВСУ выполнял обязанности заместителя командира роты в звании младшего лейтенанта. На службу его призвали 25 сентября 2023 года. В военкомате будущему офицеру пообещали двухмесячные курсы и дополнительно месяц боевого слаживания, однако на передовой он оказался уже через два месяца обучения.

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По словам пленного, из-за нехватки кадровых резервов украинцев отправляют в зону боевых действий неподготовленными. Некоторые военнослужащие ВСУ не умеют обращаться с оружием, отметил офицер.

Младший лейтенант сообщил, что на позициях он вместе с сослуживцами просидел три дня под минометным обстрелом. Они стояли по колено в болоте, поэтому замерзли, также закончилась еда. Личный состав собрал вещи и покинул позиции, и офицер не стал этому препятствовать.

«Было много раненых и контуженных, эвакуации не было, боеприпасы закончились. Мы решили сдаться в плен», — вспомнил военнослужащий ВСУ.

Встретившихся ему российских бойцов мужчина назвал профессионалами. По словам украинца, к ним отнеслись по-людски — напоили и накормили, а всем раненым оказали помощь.

Пленный офицер добавил, что моральный дух в украинской армии находится на нуле.

«Не оказывайте сопротивление, сдайте оружие. В плену тут не бьют, не издеваются, не унижают личное достоинство», — обратился к сослуживцам младший лейтенант.

Другой пленный украинский военнослужащий отмечал, что его вместе с сослуживцами использовали как пушечное мясо. Он призвал соотечественников не верить украинским властям.