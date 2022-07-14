Пленный командир украинского нацбата рассказал, когда Запад начал поставки оружия Украине

Вооружение западного образца у украинских нацбатов начало появляться еще до начала спецоперации. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный командир националистического батальона ВСУ Александр Кравцов.

«У нас в принципе все было и до начала спецоперации [России на Украине]. Вся снаряга неукраинского производства», — поделился он.

Также Кравцов отметил, что в основном Javelin поставляли не «Азову»*, а морпехам ВСУ. У его нацбата были только системы NLAW.

В интервью изданию пленный командир рассказал и об одном из своих заданий. По его словам, однажды ночью он с сослуживцами попытался штурмовать «противника». Кравцов сказал, что эту задачу даже удалось снять на камеры с ночным видением. По его словам, это было самое яркое событие за время его лужения в рядах нацбата.

Нацбат, в котором служил Кравцов, является диверсионно-штурмовым отрядом. На территории России военные из этого формирования считаются неонацистами.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.