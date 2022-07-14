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    14 июля 2022, 08:40

    Пленный командир украинского нацбата рассказал, когда Запад начал поставки оружия Украине

    Запад поставил оружие нацбатам ВСУ еще до начала спецоперации России на Украине

    Александр Иванов

    Вооружение западного образца у украинских нацбатов начало появляться еще до начала спецоперации. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный командир националистического батальона ВСУ Александр Кравцов.

    Пленный командир украинского нацбата рассказал, когда Запад начал поставки оружия Украине

    «У нас в принципе все было и до начала спецоперации [России на Украине]. Вся снаряга неукраинского производства», — поделился он.

    Также Кравцов отметил, что в основном Javelin поставляли не «Азову»*, а морпехам ВСУ. У его нацбата были только системы NLAW.

    В интервью изданию пленный командир рассказал и об одном из своих заданий. По его словам, однажды ночью он с сослуживцами попытался штурмовать «противника». Кравцов сказал, что эту задачу даже удалось снять на камеры с ночным видением. По его словам, это было самое яркое событие за время его лужения в рядах нацбата.

    Нацбат, в котором служил Кравцов, является диверсионно-штурмовым отрядом. На территории России военные из этого формирования считаются неонацистами.

    * Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.