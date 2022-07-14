Пленный командир нацбата признал, что Украина не победит Россию даже с западным оружием

Россия как противник не по зубам Украине на поле боя, несмотря на финансирование с Запада и поставки оружия, рассказал РИА «Новости» пленный командир украинского нацбата «Медведи SS»* Александр Кравцов. По его мнению, конфликт должен закончиться диалогом.

«Уже давно должно было все закончиться диалогом, оно должно было изначально все начинаться с диалога, противник нам не по зубам», — признал Кравцов.

Российская спецоперация «заведомо проигрышна» для Украины, добавил пленный. По его словам, «все понимают», что Запад командует украинскими военными.

Ранее командир российского орудия РСЗО «Ураган» назвал «истеричной» тактику боевиков Украины. Он пояснил, что ВСУ наносят удары практически без перерыва, но все они идут мимо.

По словам советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича, ВСУ не хватает систем ПВО и бронированных машин, чтобы перейти в контрнаступление.

* Диверсионно-штурмовая нацистская группа «Медведи SS» входит в нацбатальон «Азов», признанный экстремистской организацией и запрещенный в России.