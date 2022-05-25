Пленный боевик нацбатальона «Донбасс» рассказал о 50 погибших офицерах ВСУ

Пленный боевик нацбатальона «Донбасс»* Юрий Закопец с позывным «Калина» рассказал о потерях Украины в рядах офицеров. По его словам, при спецоперации погибли более 50 командиров ВСУ.

Как заявил Закопец, в ходе спецоперации он потерял более 50 украинских офицеров среди своих друзей и знакомых. Сам он сдался в плен в Луганской Народной Республике. Националист показал татуировку, символизирующую боевые действия и потери.

«На каждой гильзе должно было быть имя погибшего товарища. Эту татуировку я начал делать, когда начались боевые действия», — рассказал сдавшийся в плен боевик. Его слова привело РИА «Новости».

Украинец отметил, что сейчас в боях участвуют в основном неопытные мобилизованные бойцы. Молодых людей используют из-за нехватки военных. Также Закопец заявил, что Украину заставляет воевать Запад, поставляя оружие и боеприпасы. По его мнению, конфликт бы уже закончился, если бы страны занимались оказанием социальной и гуманитарной помощи.

*Батальон «Донбасс» — запрещенный в России националистический батальон.