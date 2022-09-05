Спецоперация 05 сентября 2022, 02:22 Поделиться Telegram

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Viber Пленный боец ВСУ рассказал, как иностранцы забирают оружие у украинских солдат Пленный боец ВСУ Дворниченко рассказал, как иностранцы забирают оружие у украинских солдат Wikipedia

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Иностранные наемники забирают западное оружие у украинских бойцов и куда-то его увозят. Об этом заявил попавший в плен военнослужащий 54-й бригады армии Украины Максим Дворниченко.

«Мы участвовали в разгрузке западного вооружения, с виду оно было с повреждениями на 70%. Также туда приезжали люди в форме, говорили некоторые на английском языке, некоторые на литовском, это оружие куда-то увозили. Они грузили себе в машину то, что им нужно было», — привело слова солдата РИА «Новости».

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По словам Дворниченко, чаще всего иностранцы забирали гранатометы «Матадор» и переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW. На вопросы бойцов ВСУ командиры отвечали, что происходящее их не касается. Военнослужащий предположил, что импортное оружие отправляли на перепродажу. При этом оставшимся оружием никто не умел пользоваться.

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