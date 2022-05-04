Пленный боец ВСУ признался в грабеже домов мирных жителей Донбасса

Украинские военнослужащие разбирают дачи и дома мирных жителей на стройматериалы, чтобы сделать более комфортным свое пребывание в блиндажах. Об этом РЕН ТВ рассказал пленный солдат ВСУ.

«Находясь в расположении вблизи дач, разбирали гражданские дома на стройматериалы. Они достались нам в заброшенном уже виде — до нас там находилась другая бригада, — были они уже разграблены, и мы довольствовались малым», — сообщил пленный.

По его словам, двери снимали «те, что получше: поплотнее, помоднее».

«Мое подразделение, бронегруппа, находилось именно в частном секторе, в Новотроицком. Стояли в частном доме, не знаю, где его хозяева. Находились там с ванной, в довольно благоприятных условиях», — заметил мужчина.

Ранее сдавшиеся солдаты ВСУ рассказывали, что их «кидают на танки как пушечное мясо». Также стало известно, что украинским военнослужащим под видом обезболивающих выдают наркотики, после которых они могут снова идти в бой или уходить на эвакуацию самостоятельно.