Спецоперация 08 августа 2023, 05:07 Пленный боец «Азова» встретился с родителями, покаялся и попросил прощения Власти ДНР организовали встречу пленного медика «Азова» Александра Афонина с родителями РИА «Новости»

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Власти Донецкой Народной Республики организовали встречу пленного взводного медика отряда «Азов»* Александра Афонина с родителями, которых он не видел с 2016 года. Бывший боевик попросил прощения у родных и жителей Донбасса, об этом сообщило РИА «Новости».

Афонин родился в 1996 году в Дебальцево, состоял в футбольном радикальном фанатском движении «Ультрас». Большая часть болельщиков перешла в 2014 году в националистические батальоны. В 2016 году Афонин переехал в Киев, а в 2020 году начал служить в «Азове»* в Мариуполе.

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«На тот момент „Азов“* был очень распиаренным, в принципе из-за этого [пошел служить именно туда], и назло отцу я и пошел», — рассказал пленный азовец.

По признанию Афонина, он переосмыслил все после года в плену. Он попросил прощения у жителей Донбасса и Крыма за все содеянное, подуманное и написанное. Также военнопленный попросил прощения у родных и покаялся.

«Простите за то, что вот такой вот я, оказался таким негодяем.<…> Простите, я был молодой и глупый», — заявил Афонин.

Родители поблагодарили власти ДНР за организацию встречи. Мать Афонина считает, что такие визиты необходимы для понимания серьезности происходящего в мире.

* Террористическая организация, запрещенная в России.