Пленных нацистов Украины предложили отправлять на восстановление разрушенных городов Донбасса

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил отправлять пленных нацистов на «самые черные и тяжелые» работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса. Пост появился в Telegram-канале Аксенова.

По его мнению, часть нацистов ждет трибунал, «поклонники Гитлера и Бандеры» обречены повторить их судьбу. А для еще части «найдутся места и в крымской колонии».

«Здесь их ждет „теплый“ прием, уроки русского языка и антифашизма, которые они запомнят на всю оставшуюся жизнь», — пригрозил Аксенов.

Он поздравил российских воинов с освобождением «Азовстали» от украинских нацистов. Глава Крыма назвал это «блестящей победой».

Ранее пленные, содержащиеся в госпитале Донецка, рассказали, что к ним адекватно относятся, их хорошо кормят, оказывают всю необходимую медпомощь. Условия содержания сдавшихся украинских боевиков в Донецкой Народной Республике соответствуют норме, подтвердил Красный Крест на основании проведенной инспекции.