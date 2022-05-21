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    21 мая 2022, 11:03

    Пленных нацистов Украины предложили отправлять на восстановление разрушенных городов Донбасса

    Глава Крыма Аксенов: пленных нацистов надо отправлять на самые тяжелые работы по восстановлению городов Донбасса

    Оксана Кириллова

    Глава Крыма Сергей Аксенов предложил отправлять пленных нацистов на «самые черные и тяжелые» работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса. Пост появился в Telegram-канале Аксенова.

    Пленных нацистов Украины предложили отправлять на восстановление разрушенных городов Донбасса

    По его мнению, часть нацистов ждет трибунал, «поклонники Гитлера и Бандеры» обречены повторить их судьбу. А для еще части «найдутся места и в крымской колонии».

    «Здесь их ждет „теплый“ прием, уроки русского языка и антифашизма, которые они запомнят на всю оставшуюся жизнь», — пригрозил Аксенов.

    Он поздравил российских воинов с освобождением «Азовстали» от украинских нацистов. Глава Крыма назвал это «блестящей победой».

    Ранее пленные, содержащиеся в госпитале Донецка, рассказали, что к ним адекватно относятся, их хорошо кормят, оказывают всю необходимую медпомощь. Условия содержания сдавшихся украинских боевиков в Донецкой Народной Республике соответствуют норме, подтвердил Красный Крест на основании проведенной инспекции.